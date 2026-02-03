Asignatura de Auditoría externa

Asignatura Online de Auditoría externa
Presentación
La asignatura Auditoría externa se entiende en el actual contexto de las empresas modernas, dónde la información económica y financiera fiable es un elemento imprescindible para los diversos agentes económicos que tienen que tomar decisiones racionales y adecuadas. En estas circunstancias podemos hablar de auditoría, el objetivo de la cual es informar sobre el grado de credibilidad de los estados financieros presentados por las empresas o entidades.
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En esta asignatura se explican las técnicas de auditoría básicas aplicadas generalmente, poniendo mucho de énfasis en el recordatorio de los principios contables y de su aplicación, puesto que es necesario un buen conocimiento para poder aplicar correctamente las técnicas de auditoría.
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