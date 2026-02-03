Assignatura d'Auditoria externa

Assignatura Online d'Auditoria externa
Presentació
L'assignatura Auditoria externa s'entén en l'actual context de les empreses modernes, on la informació econòmica i financera fiable és un element imprescindible per als diversos agents econòmics que han de prendre decisions racionals i adequades.
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En aquestes circumstàncies podem parlar d'auditoria, l'objectiu de la qual és informar sobre el grau de credibilitat dels estats financers presentats per les empreses o entitats.
En aquesta assignatura s'expliquen les tècniques d'auditoria bàsiques aplicades generalment, posant molt d'èmfasi en el recordatori dels principis comptables i de la seva aplicació, ja que n'és necessari un bon coneixement per poder aplicar correctament les tècniques d'auditoria.
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