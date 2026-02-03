Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

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Asignatura Online de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Presentación

La ciencia y la tecnología constituyen elementos clave de las sociedades contemporáneas: nuestra cultura es, en gran parte, una cultura tecnocientífica. Es por eso por lo que algunos de los fenómenos más característicos de la sociedad contemporánea (la globalización, el cambio climático, la crisis económica, la sociedad de la información, etc.) tienen un vínculo claro con productos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, gran parte de los discursos actuales sobre el papel de la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad o sobre los supuestos cambios revolucionarios que conllevan, tiene un evidente carácter profético, apologético y determinista. Estos discursos se apoyan en ideas preconcebidas sobre el carácter inexorable y autónomo del desarrollo tecnológico, o sobre la neutralidad valorativa o política de las actividades científicas y técnicas. En este curso trataremos una serie de estudios y aproximaciones teóricas que, precisamente, ponen en cuestión muchos de estos supuestos. Veremos como las innovaciones tecnológicas son también fruto de decisiones deliberadas (a menudo escondidas en los procesos de diseño) sobre opciones sociales, políticas o éticas; como los impactos sociales de la tecnología no se producen de forma mecánica o con independencia del contexto; como la actividad científica no queda aislada de intereses externos, o como los usuarios, normalmente entendidos como consumidores pasivos de la tecnología, pueden desempeñar un papel relevante y activo en los procesos de innovación.
La ciencia y la tecnología constituyen elementos clave de las sociedades contemporáneas: nuestra cultura es, en gran parte, una cultura tecnocientífica. Es por eso por lo que algunos de los fenómenos más característicos de la sociedad contemporánea (la globalización, el cambio climático, la crisis económica, la sociedad de la información, etc.) tienen un vínculo claro con productos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, gran parte de los discursos actuales sobre el papel de la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad o sobre los supuestos cambios revolucionarios que conllevan, tiene un evidente carácter profético, apologético y determinista. Estos discursos se apoyan en ideas preconcebidas sobre el carácter inexorable y autónomo del desarrollo tecnológico, o sobre la neutralidad valorativa o política de las actividades científicas y técnicas. En este curso trataremos una serie de estudios y aproximaciones teóricas que, precisamente, ponen en cuestión muchos de estos supuestos. Veremos como las innovaciones tecnológicas son también fruto de decisiones deliberadas (a menudo escondidas en los procesos de diseño) sobre opciones sociales, políticas o éticas; como los impactos sociales de la tecnología no se producen de forma mecánica o con independencia del contexto; como la actividad científica no queda aislada de intereses externos, o como los usuarios, normalmente entendidos como consumidores pasivos de la tecnología, pueden desempeñar un papel relevante y activo en los procesos de innovación.
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Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.

El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes:

Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.

El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes: el programa SCOT y la teoría del actor-red, y por último tenemos el bloque 5, donde se hace una reflexión sobre el conocimiento científico en las controversias públicas.

Otra característica importante de la asignatura es la voluntad de romper con las barreras académicas y culturales tradicionales entre las humanidades y las disciplinas científicas y técnicas. Los estudios CTS constituyen, de hecho, un foro de discusión permanente entre científicos naturales, ingenieros, científicos sociales y humanistas.

Por otro lado, la reflexión sistemática sobre la ciencia y la tecnología desde las ciencias sociales y humanas es un fenómeno reciente espoleado por los importantes problemas sociales, económicos y medioambientales ligados al desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología. Los estudios CTS intentan combinar la reflexión teórica sobre la dinámica de la ciencia y la tecnología con la consideración de las posibilidades de intervención social y política.

  • Inicio

    23 sept 2026

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    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Contenidos

Contenidos

  1. Introducción. Breve historia de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad
  2. El estudio social de la ciencia. De la sociología de la ciencia a la sociología del conocimiento científico
  3. La visión constructivista de la innovación tecnológica. Una introducción al modelo SCOT
  4. La teoría del actor-red: una aproximación simétrica a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad
  5. El conocimiento científico en las controversias públicas

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Promover el espíritu crítico sobre los discursos y las afirmaciones en torno a los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, fundamentándolo en conceptos y teorías bien contrastadas.
  • Analizar la dinámica de algunas controversias sociales públicas sobre temas tecnocientíficos.
  • Identificar los supuestos erróneos más destacados en las visiones habituales de la actividad científica y la innovación tecnológica.
  • Entender las relaciones interactivas entre el cambio social y la innovación tecnológica.
  • Conocer los conceptos y teorías más importantes en el estudio social de la ciencia y la tecnología.

Competencias

  • Capacidad para el pensamiento crítico y autocrítico
  • Capacidad para leer la realidad desde una mirada pluridisciplinaria
  • Capacidad para comprender las interrelaciones entre la cultura, la ciencia y la tecnología
  • Capacidad para comprender los grandes procesos sociales y culturales en la historia desde una perspectiva actual

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Profesorado

Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Requisitos de acceso

Requisitos previos

No se necesitan conocimientos previos específicos para seguir esta asignatura, pero si quieres empezar a prepararla, aprovechando periodos no lectivos, aconsejamos empezar por la lectura de estas obras:

  • Stengers, Isabelle. 2019. Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las ciencias. Barcelona: NED.
  • Latour, Bruno. 2008. Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Manantial. Buenos Aires.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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