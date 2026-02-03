Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes:

Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.

Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.

El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes: el programa SCOT y la teoría del actor-red, y por último tenemos el bloque 5, donde se hace una reflexión sobre el conocimiento científico en las controversias públicas.

Otra característica importante de la asignatura es la voluntad de romper con las barreras académicas y culturales tradicionales entre las humanidades y las disciplinas científicas y técnicas. Los estudios CTS constituyen, de hecho, un foro de discusión permanente entre científicos naturales, ingenieros, científicos sociales y humanistas.

Por otro lado, la reflexión sistemática sobre la ciencia y la tecnología desde las ciencias sociales y humanas es un fenómeno reciente espoleado por los importantes problemas sociales, económicos y medioambientales ligados al desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología. Los estudios CTS intentan combinar la reflexión teórica sobre la dinámica de la ciencia y la tecnología con la consideración de las posibilidades de intervención social y política.