Asignatura de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea

Asignatura Online de Ciencia y tecnología en la sociedad contemporánea
Presentación
La ciencia y la tecnología constituyen elementos clave de las sociedades contemporáneas: nuestra cultura es, en gran parte, una cultura tecnocientífica. Es por eso por lo que algunos de los fenómenos más característicos de la sociedad contemporánea (la globalización, el cambio climático, la crisis económica, la sociedad de la información, etc.) tienen un vínculo claro con productos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, gran parte de los discursos actuales sobre el papel de la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad o sobre los supuestos cambios revolucionarios que conllevan, tiene un evidente carácter profético, apologético y determinista. Estos discursos se apoyan en ideas preconcebidas sobre el carácter inexorable y autónomo del desarrollo tecnológico, o sobre la neutralidad valorativa o política de las actividades científicas y técnicas. En este curso trataremos una serie de estudios y aproximaciones teóricas que, precisamente, ponen en cuestión muchos de estos supuestos. Veremos como las innovaciones tecnológicas son también fruto de decisiones deliberadas (a menudo escondidas en los procesos de diseño) sobre opciones sociales, políticas o éticas; como los impactos sociales de la tecnología no se producen de forma mecánica o con independencia del contexto; como la actividad científica no queda aislada de intereses externos, o como los usuarios, normalmente entendidos como consumidores pasivos de la tecnología, pueden desempeñar un papel relevante y activo en los procesos de innovación.
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Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.
El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes:
Este curso presenta una aproximación interdisciplinaria al estudio de las interacciones entre la ciencia y la tecnología y los diversos ámbitos sociales ¿un ámbito de estudio que habitualmente se llama ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y donde participan sociólogos, historiadores, filósofos, politólogos, antropólogos y economistas, principalmente. El objetivo principal del curso es habilitar al estudiante con conceptos y técnicas de análisis que le permitan evaluar críticamente los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, así como las numerosas controversias públicas que se generan a su alrededor. El carácter interdisciplinario de los estudios CTS se refleja en el enfoque que toman los diferentes bloques que componen los contenidos de la asignatura.
El bloque 1 desarrolla una aproximación histórica de los estudios CTS, el bloque 2 es una panorámica de los estudios sociales de la ciencia y las principales tendencias y escuelas, los bloques 3 y 4 nos aproximan a dos de los modelos de análisis social de la tecnología más relevantes: el programa SCOT y la teoría del actor-red, y por último tenemos el bloque 5, donde se hace una reflexión sobre el conocimiento científico en las controversias públicas.
Otra característica importante de la asignatura es la voluntad de romper con las barreras académicas y culturales tradicionales entre las humanidades y las disciplinas científicas y técnicas. Los estudios CTS constituyen, de hecho, un foro de discusión permanente entre científicos naturales, ingenieros, científicos sociales y humanistas.
Por otro lado, la reflexión sistemática sobre la ciencia y la tecnología desde las ciencias sociales y humanas es un fenómeno reciente espoleado por los importantes problemas sociales, económicos y medioambientales ligados al desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología. Los estudios CTS intentan combinar la reflexión teórica sobre la dinámica de la ciencia y la tecnología con la consideración de las posibilidades de intervención social y política.
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