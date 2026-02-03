Assignatura de Ciència i tecnologia a la societat contemporània

Assignatura Online de Ciència i tecnologia a la societat contemporània
Presentació
La ciència i la tecnologia constitueixen elements clau de les societats contemporànies: la nostra cultura és, en gran part, una cultura tecnocientífica. Per això alguns dels fenòmens més característics de la societat contemporània (la globalització, el canvi climàtic, la crisi econòmica, la societat de la informació, etc.) tenen un lligam clar amb productes de la ciència i la tecnologia. Malgrat això, una gran part dels discursos actuals sobre el paper de la tecnologia i la ciència en la nostra societat o sobre els suposats canvis revolucionaris que comporten, tenen un caràcter profètic, apologètic i determinista evident. Aquests discursos es recolzen en idees preconcebudes sobre el caràcter inexorable i autònom del desenvolupament tecnològic, o sobre la neutralitat valorativa o política de les activitats científiques i tècniques. En aquest curs tractarem d'un seguit d'estudis i aproximacions teòriques que, precisament, posen en qüestió molts d'aquests supòsits. Veurem com les innovacions tecnològiques també són fruit de decisions deliberades -sovint amagades en els processos de disseny- sobre opcions socials, polítiques o ètiques; com els impactes socials de la tecnologia no es produeixen de manera mecànica o amb independència del context; com l'activitat científica no queda aïllada d'interessos externs, o com els usuaris, normalment entesos com a consumidors passius de la tecnologia, poden tenir un paper rellevant i actiu en els processos d'innovació.
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Aquest curs presenta una aproximació interdisciplinària a l'estudi de les interaccions entre la ciència i la tecnologia i els diversos àmbits socials -un àmbit d'estudi que habitualment s'anomena ciència, tecnologia i societat (CTS) i en el qual participen sociòlegs, historiadors, filòsofs, politòlegs, antropòlegs i economistes, principalment. L'objectiu principal del curs és habilitar l'estudiant amb conceptes i tècniques d'anàlisi que li permetin avaluar críticament els impactes socials de la ciència i la tecnologia, així com les nombroses controvèrsies públiques que es generen al seu voltant.
El caràcter interdisciplinari dels estudis CTS es reflecteix en l'enfocament que prenen els diferents blocs que componen els continguts de l'assignatura. El bloc 1 desenvolupa una aproximació històrica dels estudis CTS, el bloc 2 és una panoràmica dels estudis socials de la ciència i les principals tendències i escoles, els blocs 3 i 4 ens aproximen a dos dels models d'anàlisi social de la tecnologia més rellevants:
Aquest curs presenta una aproximació interdisciplinària a l'estudi de les interaccions entre la ciència i la tecnologia i els diversos àmbits socials -un àmbit d'estudi que habitualment s'anomena ciència, tecnologia i societat (CTS) i en el qual participen sociòlegs, historiadors, filòsofs, politòlegs, antropòlegs i economistes, principalment. L'objectiu principal del curs és habilitar l'estudiant amb conceptes i tècniques d'anàlisi que li permetin avaluar críticament els impactes socials de la ciència i la tecnologia, així com les nombroses controvèrsies públiques que es generen al seu voltant.
El caràcter interdisciplinari dels estudis CTS es reflecteix en l'enfocament que prenen els diferents blocs que componen els continguts de l'assignatura. El bloc 1 desenvolupa una aproximació històrica dels estudis CTS, el bloc 2 és una panoràmica dels estudis socials de la ciència i les principals tendències i escoles, els blocs 3 i 4 ens aproximen a dos dels models d'anàlisi social de la tecnologia més rellevants: el programa SCOT i la teoria de l'actor-xarxa, i per acabar tenim el bloc 5, en què es fa una reflexió sobre el coneixement científic en les controvèrsies públiques.
Una altra característica important de l'assignatura és la voluntat de trencar amb les barreres acadèmiques i culturals tradicionals entre les humanitats i les disciplines científiques i tècniques. Els estudis CTS constitueixen, de fet, un fòrum de discussió permanent entre científics naturals, enginyers, científics socials i humanistes.
D'altra banda, la reflexió sistemàtica sobre la ciència i la tecnologia des de les ciències socials i humanes és un fenomen recent esperonat pels importants problemes socials, econòmics i mediambientals lligats al desenvolupament espectacular de la ciència i la tecnologia. Els estudis CTS intenten combinar la reflexió teòrica sobre la dinàmica de la ciència i la tecnologia amb la consideració de les possibilitats d'intervenció social i política.
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