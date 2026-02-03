Asignatura de Comercio exterior

La microeconomía se interesa por la forma en que se interrelacionan e interactúan estos agentes económicos formando unidades económicas más amplias, como las industrias y los mercados. Para estudiar el comportamiento y la interrelación de las empresas y los consumidores en los mercados, la microeconomía se estructura sobre una serie de modelos más o menos formales que pretenden explicar la asignación de recursos en una economía de mercado moderna. La microeconomía tiene, por lo tanto, un carácter teórico. Los modelos que utiliza son una representación simplificada de la realidad que tienen como objetivo facilitar su comprensión.

En los modelos se supone que los agentes son racionales, es decir, que tienen objetivos muy definidos, a los que intentan acercarse lo más posible, hipótesis que ha demostrado ser bastante fructífera. Por el hecho de referirse a los principios más básicos del comportamiento racional, en el aspecto positivo, y a los valores sociales más fundamentales, en el aspecto normativo, el análisis microeconómico ocupa un lugar central en el edificio del conocimiento económico y constituye el eje vertebrador de una serie de disciplinas.