Assignatura de Comerç exterior

Assignatura Online de Comerç exterior
Presentació
L'assignatura Comerç exterior vol oferir a l'estudiant una exposició detallada, des d'un punt de vista tant teòric com pràctic, dels continguts essencials per a abordar una operació de comerç internacional.
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Cal donar un tracte diferenciat als temes empresarials quan els adjectivem com a internacionals. Aquesta assignatura s'ha de veure com un complement d'altres assignatures bàsiques, però a causa de la tendència a la internacionalització de les empreses, la globalització dels mercats i la nova dimensió de l'exportació, que és clau en l'èxit empresarial, aquesta assignatura aporta al futur responsable els elements bàsics per a saber afrontar els mercats exteriors amb les eines adequades, per mitjà dels canals correctes i amb els mecanismes que li permetin prendre decisions amb la màxima quantitat d'informació.
Per tant, és bàsic que es faci una introducció als orígens del comerç exterior i que estudiem les regles del joc que hem d'utilitzar pel que fa als canals de distribució, els documents i els mitjans de pagament, i també per a eliminar la incertesa en els negocis.
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