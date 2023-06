Assignatura de Comerç exterior

Cal donar un tracte diferenciat als temes empresarials quan els adjectivem com a internacionals. Aquesta assignatura s'ha de veure com un complement d'altres assignatures bàsiques, però a causa de la tendència a la internacionalització de les empreses, la globalització dels mercats i la nova dimensió de l'exportació, que és clau en l'èxit empresarial, aquesta assignatura aporta al futur responsable els elements bàsics per a saber afrontar els mercats exteriors amb les eines adequades, per mitjà dels canals correctes i amb els mecanismes que li permetin prendre decisions amb la màxima quantitat d'informació.

Per tant, és bàsic que es faci una introducció als orígens del comerç exterior i que estudiem les regles del joc que hem d'utilitzar pel que fa als canals de distribució, els documents i els mitjans de pagament, i també per a eliminar la incertesa en els negocis.