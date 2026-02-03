Asignatura de Competencias TIC en Educación Social

Esta competencia comprende el uso racional y crítico de las TIC para trabajar y estudiar en la sociedad de la información. La asignatura se basa en la metodología de trabajo para proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto digital en grupo, sobre un tema vinculado al ámbito de la educación social, se pretende trabajar de manera integrada un conjunto de competencias específicas en TIC.

La superación de la asignatura Competencias TIC en Educación Social se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.