Assignatura de Competències TIC en Educació Social

Assignatura Online de Competències TIC en Educació Social
Presentació
L'assignatura té com a finalitat principal iniciar-vos de manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència d'ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit acadèmic i professional.
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Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació. L'assignatura es basa en la metodologia de treball per a projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de l'educació social, es pretén treballar de manera integrada un conjunt de competències específiques en TIC.
La superació de l'assignatura Competències TIC en Educació Social es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/124/2018, de 24 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre PRE/135/2017, del 27 de juny.
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