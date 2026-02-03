Asignatura de Comportamiento del consumidor

Asignatura Online de Comportamiento del consumidor
Presentación
La información es un elemento crucial en la toma de decisiones de marketing, ya que conocer al máximo al consumidor es clave para poder identificar las oportunidades que el mercado plantea a la empresa y desarrollar las estrategias que tendrán que permitir alcanzar estas oportunidades.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Precisamente, esta asignatura se centra en el estudio del comportamiento del consumidor. Este estudio no sólo se refiere al acto de la compra, sino que también tiene en cuenta las actuaciones previas y posteriores a la compra que resultan relevantes para el responsable de marketing.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.