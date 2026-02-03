Assignatura de Comportament del consumidor

Assignatura Online de Comportament del consumidor
Presentació
La informació és un element crucial en la presa de decisions de màrqueting, ja que conèixer al màxim el consumidor és clau per a poder identificar les oportunitats que el mercat planteja a l'empresa i desenvolupar les estratègies que l'hauran de permetre assolir aquestes oportunitats.
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Precisament, aquesta assignatura se centra en l'estudi del comportament del consumidor. Aquest estudi no només es refereix a l'acte de la compra, sinó que també té en compte les actuacions prèvies i posteriors a la compra que resultin rellevants per al responsable de màrqueting.
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