Asignatura de Contabilidad de costes

Asignatura Online de Contabilidad de costes
Presentación
Esta asignatura trata sobre la información contable de los costes empresariales. Para calibrar la importancia de esta información en la toma de decisiones de gestión, se podría pensar, como invita a hacerlo T. Johnson, al revés: pensemos en una empresa sin ninguna información sobre sus gastos y costes.
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Exclamaríamos rápidamente que es como un barco sin timón. Pues bien, esta asignatura nos proporciona un timón o una carta de navegación para la toma de decisiones en el ámbito de las organizaciones. En este sentido, la contabilidad de costes se encarga, junto con la contabilidad financiera, de garantizar la calidad y la utilidad de la información económica sobre gastos y costes que necesita cualquier empresa.
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