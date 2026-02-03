Assignatura de Comptabilitat de costos

Assignatura Online de Comptabilitat de costos
Presentació
Aquesta assignatura tracta sobre la informació comptable dels costos empresarials. Per a calibrar la importància d'aquesta informació en la presa de decisions de gestió, es podria pensar, com invita a fer-ho T. Johnson, a la inversa: pensem en una empresa sense cap informació sobre les seves despeses i costos. Potser exclamaríem ràpidament que és com un vaixell sense timó.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Doncs bé, aquesta assignatura ens proporciona un timó o una carta de navegació per prendre decisions en l'àmbit de les organitzacions. En aquest sentit, la comptabilitat de costos s'encarrega, juntament amb la comptabilitat financera, de garantir la qualitat i la utilitat de la informació econòmica sobre despeses i costos que necessita qualsevol empresa
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.