Asignatura de Contabilidad financiera

La finalidad principal de esta asignatura es que el estudiante adquiera unas competencias, tanto específicas como transversales (es decir, un conjunto de técnicas e instrumentos, habilidades y destrezas aplicadas al ámbito de la empresa), junto con los conocimientos necesarios para elaborar la información contable ¿sobre la base del Plan general de contabilidad- relativa a la gestión de la empresa. Las competencias y objetivos se concretan tal como se expone a continuación:

Objetivos y competencias

La finalidad principal de esta asignatura es que el estudiante adquiera unas competencias, tanto específicas como transversales (es decir, un conjunto de técnicas e instrumentos, habilidades y destrezas aplicadas al ámbito de la empresa), junto con los conocimientos necesarios para elaborar la información contable ¿sobre la base del Plan general de contabilidad- relativa a la gestión de la empresa. Las competencias y objetivos se concretan tal como se expone a continuación:

Competencias transversales

Buscar, seleccionar, organizar e interpretar adecuadamente la información.

Negociar en el entorno profesional.

Competencias específicas

Tener capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de los datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

Tener capacidad para gestionar eficientemente una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus fortalezas y debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Estas competencias se materializan en los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Conocer qué es y qué representa el Plan general de contabilidad.

2. Aprender y comprender el marco conceptual de la contabilidad.

3. Conocer las normas de registro y valoración que contiene en el Plan general de contabilidad.

4. Desarrollar las operaciones contables utilizadas para presentar la constitución de las sociedades mercantiles, así como las que son necesarias para contabilizar las variaciones de la cifra de capital social.

5. Conocer la estructura que han de tener los cinco estados financieros que la empresa debe elaborar al final de cada ejercicio económico.