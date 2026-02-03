Asignatura de Contabilidad financiera

Asignatura Online de Contabilidad financiera
Presentación
La contabilidad es un sistema de información y una herramienta imprescindible en cualquier actividad económica o empresarial. Se trata de un procedimiento para recoger, sistematizar, valorar y resumir los acontecimientos de la vida de la empresa susceptibles de ser expresados en términos económicos.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
La demanda de información contable por parte de los usuarios, tanto internos como externos a la empresa, ha propiciado un conjunto de normas y principios a los que debe ajustarse la contabilidad de las empresas para conseguir una homogeneidad que permita una correcta interpretación de los distintos hechos que suceden en el ámbito empresarial.
La asignatura Contabilidad financiera proporciona los instrumentos necesarios para poder elaborar la información financiera básica de la empresa, esto es, las cuentas anuales, partiendo de las normas y principios que rigen esta materia.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.