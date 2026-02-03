Assignatura de Comptabilitat financera

Assignatura Online de Comptabilitat financera
Presentació
La comptabilitat és un sistema d'informació i una eina imprescindible en qualsevol activitat econòmica o empresarial. Es tracta d'un procediment per a aplegar, sistematitzar, valorar i resumir els esdeveniments de la vida de l'empresa susceptibles de ser expressats en termes econòmics.
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La demanda d'informació comptable per part dels usuaris, tant interns com externs a l'empresa, ha generat un conjunt de normes i principis als quals s'ha d'ajustar la comptabilitat de les empreses per a aconseguir una homogeneïtat que permeti una interpretació correcta dels diferents fets que s'esdevenen en l'àmbit empresarial.
L'assignatura Comptabilitat financera proporciona els instruments necessaris per a poder elaborar la informació financera bàsica de l'empresa, és a dir, els comptes anuals, prenent com a base les normes i principis que regeixen aquesta matèria.
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