Asignatura de Control presupuestario y de gestión

2. Capacidad para la orientación a resultados, mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos.

1. Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

Al mismo tiempo, se identifican las siguientes competencias específicas vinculadas al seguimiento adecuado de la asignatura:

4. Capacidad para utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.

2. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.

Las competencias transversales que se desarrollan en esta asignatura son las que se recogen a continuación:

En esta asignatura las competencias transversales y específicas que hay que lograr son las siguientes:

Objetivos y competencias

En esta asignatura las competencias transversales y específicas que hay que lograr son las siguientes:

Competencias

Las competencias transversales que se desarrollan en esta asignatura son las que se recogen a continuación:

1. Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

2. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.

3. Capacidad para comunicar correctamente.

4. Capacidad para utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.

Al mismo tiempo, se identifican las siguientes competencias específicas vinculadas al seguimiento adecuado de la asignatura:

1. Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

2. Capacidad para la orientación a resultados, mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos.

Estas competencias señaladas anteriormente se materializan en los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Exponer el problema básico de las organizaciones: repartir el trabajo entre las diversas personas (o grupos de personas), y controlar y evaluar después el grado de cumplimiento de este trabajo.

2. Introducir los esquemas básicos para analizar los problemas de control. Presentar el problema del diseño del sistema de información y control desde un punto de vista de análisis coste-beneficio.

3. Presentar la estructura del sistema de control: esquema de centros de responsabilidad y de clases de centros. Plantear el proceso de control dentro del marco general de planificación y control en el seno de las organizaciones.

4. Proporcionar una visión coherente del sistema de información interno que las empresas más avanzadas usan basándose en la planificación y el control presupuestarios.

5. Analizar la evaluación de los centros de costes y las medidas de eficacia y eficiencia de estos centros.

6. Analizar la evaluación de los centros de beneficios y las medidas de eficacia y eficiencia de estos centros.

7. Explicar las interacciones entre diferentes centros. Presentar el problema de los precios de transferencia. Ver los diferentes métodos que hay para resolverlo y determinar cuándo son adecuados.

8. Introducirse en el debate actual sobre el papel que la contabilidad de costes debe cumplir ante las profundas transformaciones que la empresa está viviendo en su organización y su proceso productivo.

9. Llevar a cabo la implantación y el seguimiento de un sistema de control de gestión por medio de una simulación basada en el caso de una empresa, con el objetivo de aproximarse a la metodología y los contenidos pedidos para el acceso a la profesión.