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Asignatura Online de Control presupuestario y de gestión

Presentación

La asignatura Control presupuestario y de gestión presenta un conjunto de elementos de organización e información que se interrelacionan en el marco de la actividad empresarial. La aplicación práctica de la presupuestación y el control de gestión a la empresa tiene como objetivo cuantificar y operativizar los objetivos empresariales a corto y medio plazo, así como establecer los sistemas de información que permitan realizar un diagnóstico del estado y la evolución de la empresa, y tomar las decisiones oportunas para corregir las disfunciones y defectos, potenciar las actuaciones positivas y, consecuentemente, mejorar su situación.
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    23 sept 2026

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Asignatura de Control presupuestario y de gestión

Contenidos

Contenidos

Módulo 1. Control de costes y control de gestión

En este módulo se analiza el problema de cómo controlar y gestionar los costes anticipándose a estos. En primer lugar, se analizan las ideas fundamentales que justifican la implantación de un sistema de costes estándar y sus aplicaciones al control presupuestario mediante el cálculo e interpretaciones de las desviaciones. En segundo lugar, se presentan las formulaciones de los diferentes tipos de presupuestos. En tercer lugar, se alude al control de gestión mediante indicadores y cuadros de mando. Se trata de un módulo un poco denso en cuanto al contenido teórico y relativamente difícil de asimilar, especialmente en cuanto al significado y la formulación de las desviaciones en costes indirectos.

Módulo 2. Los sistemas de control de gestión

Este módulo presenta el concepto de control de gestión, así como los elementos que forman parte de un sistema de control de gestión y que serán objeto de aplicación en los módulos posteriores.

Contenidos


Módulo 1. Control de costes y control de gestión

En este módulo se analiza el problema de cómo controlar y gestionar los costes anticipándose a estos. En primer lugar, se analizan las ideas fundamentales que justifican la implantación de un sistema de costes estándar y sus aplicaciones al control presupuestario mediante el cálculo e interpretaciones de las desviaciones. En segundo lugar, se presentan las formulaciones de los diferentes tipos de presupuestos. En tercer lugar, se alude al control de gestión mediante indicadores y cuadros de mando. Se trata de un módulo un poco denso en cuanto al contenido teórico y relativamente difícil de asimilar, especialmente en cuanto al significado y la formulación de las desviaciones en costes indirectos.

Módulo 2. Los sistemas de control de gestión

Este módulo presenta el concepto de control de gestión, así como los elementos que forman parte de un sistema de control de gestión y que serán objeto de aplicación en los módulos posteriores.

Módulo 3. Los centros de responsabilidad (I): centros de costes

Este módulo inicia en el estudio de las organizaciones partiendo del reparto de tareas entre las diferentes personas, su control y la asunción de responsabilidades, cuando la variable económica que está bajo la responsabilidad del centro es el coste.

Módulo 4. Los centros de responsabilidad (II): centros de beneficios

Como en el módulo anterior, se analizan las organizaciones partiendo del reparto de tareas entre las diferentes personas, su control y la asunción de responsabilidades, cuando debido a su descentralización la variable que está bajo la responsabilidad del centro es el beneficio.

 

Para cursar esta asignatura es muy recomendable tener conocimientos de las asignaturas Contabilidad financiera y Contabilidad de costes.

Objetivos y competencias

En esta asignatura las competencias transversales y específicas que hay que lograr son las siguientes:

Competencias

Las competencias transversales que se desarrollan en esta asignatura son las que se recogen a continuación:

1. Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

2. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.

3. Capacidad para comunicar correctamente.

4. Capacidad para utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.

Al mismo tiempo, se identifican las siguientes competencias específicas vinculadas al seguimiento adecuado de la asignatura:

1. Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

2. Capacidad para la orientación a resultados, mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos.

Objetivos y competencias


En esta asignatura las competencias transversales y específicas que hay que lograr son las siguientes:

Competencias

Las competencias transversales que se desarrollan en esta asignatura son las que se recogen a continuación:

1. Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

2. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.

3. Capacidad para comunicar correctamente.

4. Capacidad para utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.

Al mismo tiempo, se identifican las siguientes competencias específicas vinculadas al seguimiento adecuado de la asignatura:

1. Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

2. Capacidad para la orientación a resultados, mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos.

Estas competencias señaladas anteriormente se materializan en los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Exponer el problema básico de las organizaciones: repartir el trabajo entre las diversas personas (o grupos de personas), y controlar y evaluar después el grado de cumplimiento de este trabajo.

2. Introducir los esquemas básicos para analizar los problemas de control. Presentar el problema del diseño del sistema de información y control desde un punto de vista de análisis coste-beneficio.

3. Presentar la estructura del sistema de control: esquema de centros de responsabilidad y de clases de centros. Plantear el proceso de control dentro del marco general de planificación y control en el seno de las organizaciones.

4. Proporcionar una visión coherente del sistema de información interno que las empresas más avanzadas usan basándose en la planificación y el control presupuestarios.

5. Analizar la evaluación de los centros de costes y las medidas de eficacia y eficiencia de estos centros.

6. Analizar la evaluación de los centros de beneficios y las medidas de eficacia y eficiencia de estos centros.

7. Explicar las interacciones entre diferentes centros. Presentar el problema de los precios de transferencia. Ver los diferentes métodos que hay para resolverlo y determinar cuándo son adecuados.

8. Introducirse en el debate actual sobre el papel que la contabilidad de costes debe cumplir ante las profundas transformaciones que la empresa está viviendo en su organización y su proceso productivo.

9. Llevar a cabo la implantación y el seguimiento de un sistema de control de gestión por medio de una simulación basada en el caso de una empresa, con el objetivo de aproximarse a la metodología y los contenidos pedidos para el acceso a la profesión.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Control presupuestario y de gestión

Profesorado

Asignatura de Control presupuestario y de gestión

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Control presupuestario y de gestión

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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