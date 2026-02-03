Asignatura de Control presupuestario y de gestión

Asignatura Online de Control presupuestario y de gestión
Presentación
La asignatura Control presupuestario y de gestión presenta un conjunto de elementos de organización e información que se interrelacionan en el marco de la actividad empresarial. La aplicación práctica de la presupuestación y el control de gestión a la empresa tiene como objetivo cuantificar y operativizar los objetivos empresariales a corto y medio plazo, así como establecer los sistemas de información que permitan realizar un diagnóstico del estado y la evolución de la empresa, y tomar las decisiones oportunas para corregir las disfunciones y defectos, potenciar las actuaciones positivas y, consecuentemente, mejorar su situación.
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