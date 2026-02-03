Assignatura de Control pressupostari i de gestió

Assignatura Online de Control pressupostari i de gestió
Presentació
L'assignatura Control pressupostari i de gestió presenta un conjunt d'elements d'organització i d'informació que s'interrelacionen en el marc de l'activitat empresarial. L'aplicació pràctica de la pressupostació i el control de gestió a l'empresa té com a objectiu quantificar i operativitzar els objectius empresarials a curt i mitjà termini, i també establir els sistemes d'informació que permetin fer un diagnòstic de l'estat i l'evolució de l'empresa, i prendre les decisions oportunes per a corregir les disfuncions i els defectes, potenciar les actuacions positives i, consegüentment, millorar-ne la situació.
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