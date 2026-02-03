Asignatura de Derecho civil I

Asignatura Online de Derecho civil I
Presentación
El derecho civil estudia las relaciones jurídicas con que una persona se tropieza en la vida cotidiana. Se ha configurado tradicionalmente como derecho privado general, contrapuesto al mismo tiempo al derecho público y al derecho privado especial.
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Las materias que conforman esta asignatura son relevantes en la mayoría de las profesiones jurídicas, ya que con frecuencia los conceptos de la parte general del derecho civil extienden su virtualidad más allá de su ámbito propio y se utilizan ampliamente en otras ramas del derecho. Esta parte del ordenamiento civil en particular resulta fundamental en el ejercicio profesional de la abogacía en el ámbito de las relaciones privadas, familiares o patrimoniales; también es esencial en el ejercicio de la judicatura y de la función notarial y registral, y en todas las otras salidas profesionales vinculadas al derecho privado.
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