Assignatura de Dret civil I

Assignatura Online de Dret civil I
Presentació
El dret civil estudia les relacions jurídiques amb què una persona es troba en la vida quotidiana. S'ha configurat tradicionalment com a dret privat general, contraposat alhora al dret públic i al dret privat especial.
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Les matèries que conformen aquesta assignatura són rellevants en la majoria de les professions jurídiques, atès que sovint els conceptes de la part general del dret civil estenen la seva virtualitat més enllà del seu àmbit propi i s'utilitzen a bastament en altres branques del dret. Aquesta part de l'ordenament civil en particular resulta fonamental en l'exercici professional de l'advocacia en l'àmbit de les relacions privades, familiars o patrimonials; també és essencial en l'exercici de la judicatura i de la funció notarial i registral, i en totes les altres sortides professionals vinculades al dret privat.
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