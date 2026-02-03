Asignatura de Derecho de la Empresa

Asignatura Online de Derecho de la Empresa
Presentación
Esta asignatura ofrece una visión general de las instituciones básicas de derecho privado civil y mercantil. Con ello se pretende que adquiráis los conocimientos necesarios para daros cuenta de la función esencial que estas ramas del ordenamiento desarrollan en la regulación de las relaciones entre particulares y en el mercado.
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En el ámbito civil, haremos un recorrido por el origen de nuestro derecho civil, y conoceremos las fuentes del ordenamiento jurídico y la manera como se regula y protege a la persona en cuanto que persona, sin ninguna calificación, en el ámbito de sus relaciones con las demás personas. En el ámbito mercantil, estudiaremos el estatuto jurídico del empresario individual y el régimen jurídico de las diferentes sociedades mercantiles y destacaremos las diferencias esenciales entre las sociedades personalistas y las capitalistas. Y dado que en la vida del empresario también es necesario conocer qué soluciones ofrece el derecho en los momentos de crisis, en último lugar, trataremos el derecho concursal, que es el derecho regulador de la situación en la que un deudor no puede pagar a los diversos acreedores que pueda tener al vencimiento de sus créditos, los presupuestos para la declaración del concurso, el procedimiento y los efectos.
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