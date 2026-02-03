Assignatura de Dret de l'Empresa

Assignatura Online de Dret de l'Empresa
Presentació
Aquesta assignatura ofereix una visió general de les institucions bàsiques de dret privat civil i mercantil. Amb això es pretén que adquiriu els coneixements necessaris per a adonar-vos de la funció essencial que aquestes branques de l'ordenament desenvolupen en la regulació de les relacions entre particulars i en el mercat.
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En l'àmbit civil, farem un recorregut per l'origen del nostre dret civil, i coneixerem les fonts de l'ordenament jurídic i la manera com es regula i protegeix la persona en tant que persona, sense cap qualificació, en l'àmbit de les seves relacions amb les altres persones. En l'àmbit mercantil, estudiarem l'estatut jurídic de l'empresari individual i el règim jurídic de les diferents societats mercantils i remarcarem les diferències essencials entre les societats personalistes i les capitalistes. I atès que en la vida de l'empresari també és necessari conèixer quines solucions ofereix el dret en els moments de crisi, en darrer lloc, tractarem el dret concursal, que és el dret regulador de la situació en la qual un deutor no pot pagar els diversos creditors que pugui tenir al venciment dels seus crèdits, els pressupostos per a la declaració del concurs, el procediment i els efectes.
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