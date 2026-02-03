Asignatura de Derecho del medio ambiente

Asignatura Online de Derecho del medio ambiente
Presentación
La intervención de los poderes públicos en la protección del medio ambiente se hace desde muchos y muy diversos instrumentos.
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La asignatura online Derecho del medio ambiente, del grado de Derecho, ofrece desde una perspectiva interdisciplinar las herramientas para conocer las regulaciones actuales de protección del medio ambiente y el resto de instrumentos en manos de los poderes públicos para hacerlas efectivas.
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