Assignatura de Dret del medi ambient

Assignatura Online de Dret del medi ambient
Presentació
La intervenció dels poders públics en la protecció del medi ambient es fa des de molts i molt diversos instruments.
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L'assignatura online de Dret del medi ambient, del grau de Dret, ofereix des d'una perspectiva interdisciplinària les eines per a conèixer les regulacions actuals de protecció del medi ambient i la resta d'instruments en mans dels poders públics per a fer-les efectives.
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