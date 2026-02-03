Asignatura de Derecho del Trabajo Individual I

Se hace una aproximación al origen histórico de esta rama del derecho y también a las fuentes normativas pertinentes y, en concreto, a la manifestación privilegiada de la acción colectiva: el convenio colectivo. Se definen trabajador y empresario y se analizan los instrumentos que facilitan el acceso al mercado de trabajo, además de los elementos contractuales que caracterizan el contrato de trabajo. Se presta especial atención a las distintas modalidades contractuales y se estudia a fondo el régimen jurídico del salario y la jornada laboral, así como otras condiciones contractuales y otros derechos de los que deben disfrutar todos los trabajadores. La asignatura se centra en el estudio de la legislación nacional e internacional, teniendo muy presente la interpretación que hacen los tribunales y, en concreto, el Tribunal Constitucional, y se ofrece un contenido que integra los conocimientos teóricos y los prácticos.