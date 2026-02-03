Assignatura de Dret del Treball Individual I

Assignatura Online de Dret del Treball Individual I
Presentació
Aquesta assignatura ens introdueix en l'estudi de les diverses dimensions de la relació del treball per compte d'altri. S'hi fa una aproximació a l'origen històric d'aquesta branca del dret i també a les fonts normatives pertinents i, en concret, a la manifestació privilegiada de l'acció col·lectiva: el conveni col·lectiu.
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Es defineixen treballador i empresari i s'analitzen els instruments que faciliten l'accés al mercat de treball, a més dels elements contractuals que caracteritzen el contracte de treball. Es fa molta atenció a les diverses modalitats contractuals i s'estudia amb profunditat el règim jurídic del salari i la jornada de treball, com també les altres condicions contractuals i els altres drets de què han de gaudir tots els treballadors. L'assignatura se centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que en fan els tribunals i, en concret, el Tribunal Constitucional, i s'ofereix un contingut que integra els coneixements teòrics i els pràctics.
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