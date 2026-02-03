Asignatura de Derecho del trabajo individual II

Se analizan las distintas vicisitudes que pueden afectar a la relación contractual a lo largo de su duración. Se estudian los diversos mecanismos legales que permiten a los trabajadores y a los empresarios adaptar el contenido del contrato a las circunstancias que de una manera sobrevenida lo pueden afectar, prestando una atención especial a la movilidad funcional, el ius variandi y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. También se estudia el régimen jurídico de la suspensión de la relación de trabajo y de la excedencia a partir de los elementos conceptuales que caracterizan estas instituciones y la diversa tipología de circunstancias que las pueden motivar. Finalmente, se hace un estudio detallado de los varios supuestos que provocan la extinción del contrato de trabajo y, en particular, se analiza en profundidad el régimen jurídico del despido disciplinario y la extinción contractual por causas de la empresa, además de los procedimientos y los efectos correspondientes.