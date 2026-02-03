Assignatura de Dret del treball individual II

Assignatura Online de Dret del treball individual II
Presentació
Aquesta assignatura s'endinsa en l'estudi de les diverses dimensions de la relació del treball per compte d'altri. S'hi analitzen les diverses vicissituds que poden afectar la relació contractual al llarg de la seva durada.
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S'estudien els diversos mecanismes legals que permeten als treballadors i els empresaris adaptar el contingut del contracte a les circumstàncies que d'una manera sobrevinguda el poden afectar, prestant una atenció especial a la mobilitat funcional, el ius variandi i la modificació substancial de les condicions de treball. També s'estudia el règim jurídic de la suspensió de la relació de treball i de l'excedència a partir dels elements conceptuals que caracteritzen aquestes institucions i la diversa tipologia de circumstàncies que les poden motivar. Finalment, es fa un estudi detallat dels diversos supòsits que provoquen l'extinció del contracte de treball i, en particular, s'analitza amb profunditat el règim jurídic de l'acomiadament disciplinari i l'extinció contractual per causes de l'empresa, a més dels procediments i els efectes corresponents.
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