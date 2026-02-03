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Asignatura Online de Destinos turísticos

Presentación

La asignatura de Destinos Turísticos pretende ofrecer una lectura del mundo a través del turismo. Se trata de dar a conocer la situación actual del planeta, con respecto a sus diferentes temáticas humanas y sociales, para ser comprendido a los ojos de los agentes vinculados con el turismo. Dado su marcado carácter territorial el uso de la estadística regional y por países y la cartografía de espacios y de modalidades turísticas están presentes a lo largo de todo el contenido.
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En especial se pretende destacar la relación existente entre el turismo y el mundo que lo rodea y sobre el cual se asienta y se entiende esta actividad. Simultáneamente se pretende orientar sobre las diferentes maneras como el turismo da forma al mundo. Esta visión es muy importante puesto que cada vez el turismo toma más protagonismo como actividad humana y organizadora del espacio. No se trata simplemente de hacer un repaso descriptivo de accidentes físicos y de capitales sino de destacar los aspectos ambientales, demográficos, socioeconómicos y geopolíticos que dan personalidad a las diferentes regiones del planeta, ver de qué manera los diferentes contextos influyen sobre la actividad turística y presentarlo de manera ordenada mediante una regionalización (una división en regiones homogéneas del territorio mundial).

Uno de los temas que se presentan en esta asignatura es el papel que el turismo toma en la globalización económica y hasta dónde llega su papel como vector de desarrollo y de integración de mercados.

En especial se pretende destacar la relación existente entre el turismo y el mundo que lo rodea y sobre el cual se asienta y se entiende esta actividad. Simultáneamente se pretende orientar sobre las diferentes maneras como el turismo da forma al mundo. Esta visión es muy importante puesto que cada vez el turismo toma más protagonismo como actividad humana y organizadora del espacio. No se trata simplemente de hacer un repaso descriptivo de accidentes físicos y de capitales sino de destacar los aspectos ambientales, demográficos, socioeconómicos y geopolíticos que dan personalidad a las diferentes regiones del planeta, ver de qué manera los diferentes contextos influyen sobre la actividad turística y presentarlo de manera ordenada mediante una regionalización (una división en regiones homogéneas del territorio mundial).

Uno de los temas que se presentan en esta asignatura es el papel que el turismo toma en la globalización económica y hasta dónde llega su papel como vector de desarrollo y de integración de mercados. De hecho se trata de dos dinámicas relacionadas puesto que la globalización tiene por característica principal la apertura de las economías y la rotura del aislamiento, al menos y el turismo es especialmente sensible a este hecho. La relación entre el turismo, el crecimiento económico y el desarrollo humano es notablemente compleja y requiere que el proceso de globalización no sea asimétrico sino que tienda a igualar las sociedades aprovechando, por ejemplo, las oportunidades que ofrece el turismo. Por este motivo se insistirá en la necesidad de usar el turismo como fórmula para el desarrollo endógeno y en los vínculos de la actividad con el desarrollo sostenible.

El estudiante de turismo tiene que ser capaz, al convertirse en diplomado, de identificar las principales zonas turísticas del mundo y su importancia global y regional. Por esto será fundamental la descripción de la estructura turística del mundo por grandes modalidades (turismo litoral, urbano, de natura y de montaña). Concretamente se analizan las condiciones de localización de estas modalidades, el peso de cada modalidad en el conjunto de la actividad turística, los vínculos territoriales y otros factores que los potencian según la región de referencia, los flujos turísticos que generan y la oferta (siempre que existan datos) disponible, así como los impactos de diferente tipo que genera cada modalidad.

Finalmente se pretende que el estudiante sea capaz de interpretar en clave turística la organización del mundo y de conocer los factores geográficos básicos que le dan forma e idiosincrasia en las diferentes regiones que lo componen. Por esto se pretende realizar un recorrido por el conjunto del mundo habitado y con uso turístico, dividido en grandes regiones y subregiones, ofreciendo información sobre diferentes temas clave. El conocimiento de las regiones del mundo y las condiciones que las hacen propicias al desarrollo de la actividad turística, que la impiden o que permanecen latentes son elementos de referencia tanto para la práctica empresarial, ya sea como prospectiva de lugares turísticos o como servidor de información sobre la oferta existente, como de planificación y mejora de la actividad en los destinos.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Destinos turísticos

Contenidos

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Destinos turísticos

Profesorado

Asignatura de Destinos turísticos

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Destinos turísticos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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