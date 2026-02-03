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Assignatura Online de Destinacions turístiques

Presentació

L'assignatura de Destinacions Turístiques pretén oferir una lectura del món a través del turisme. Es tracta de donar a conèixer la situació actual del planeta, pel que fa a les seves diferents temàtiques humanes i socials, per a ser comprès als ulls dels agents vinculats amb el turisme.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Donat el seu marcat caràcter territorial l'ús de l'estadística regional i per països i la cartografia d'espais i de modalitats turístiques hi són presents al llarg de tot el contingut.

En especial es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el món que l'envolta i sobre el qual s'assenta i s'entén aquesta activitat. Simultàniament es pretén orientar sobre les diferents maneres com el turisme dóna forma al món. Aquesta visió és molt important ja que cada cop el turisme pren més protagonisme com a activitat humana i organitzadora de l'espai. No es tracta però simplement de fer un repàs descriptiu d'accidents físics i de capitals sinó de destacar els aspectes ambientals, demogràfics, socioeconòmics i geopolítics que donen personalitat a les diferents regions del planeta, veure de quina manera els diferents contexts influeixen sobre l'activitat turística i presentar-ho de manera ordenada mitjançant una regionalització (una divisió en regions homogènies del territori mundial).

Donat el seu marcat caràcter territorial l'ús de l'estadística regional i per països i la cartografia d'espais i de modalitats turístiques hi són presents al llarg de tot el contingut.

En especial es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el món que l'envolta i sobre el qual s'assenta i s'entén aquesta activitat. Simultàniament es pretén orientar sobre les diferents maneres com el turisme dóna forma al món. Aquesta visió és molt important ja que cada cop el turisme pren més protagonisme com a activitat humana i organitzadora de l'espai. No es tracta però simplement de fer un repàs descriptiu d'accidents físics i de capitals sinó de destacar els aspectes ambientals, demogràfics, socioeconòmics i geopolítics que donen personalitat a les diferents regions del planeta, veure de quina manera els diferents contexts influeixen sobre l'activitat turística i presentar-ho de manera ordenada mitjançant una regionalització (una divisió en regions homogènies del territori mundial).

Un dels temes que es presenten en aquesta assignatura és el paper que el turisme pren en la globalització econòmica i fins on arriba el seu paper com a vector de desenvolupament i d'integració de mercats. De fet es tracta de dues dinàmiques relacionades ja que la globalització té per característica principal l'obertura de les economies i el trencament de l'aïllament, almenys i el turisme és especialment sensible a aquest fet. La relació entre el turisme, el creixement econòmic i el desenvolupament humà és força complexa i requereix que el procés de globalització no sigui asimètric sinó que tendeixi a igualar les societats aprofitant, per exemple, les oportunitats que ofereix el turisme. Per aquest motiu s'insistirà en la necessitat d'usar el turisme com a fórmula pel desenvolupament endogen i dels vincles de l'activitat amb el desenvolupament sostenible.

L'estudiant de turisme ha de ser capaç, en convertir-se en graduat, d'identificar les principals zones turístiques del món i la seva importància global i regional. Per això serà fonamental la descripció de l'estructura turística del món per grans modalitats (turisme litoral, urbà, de natura i de muntanya). Concretament s'analitzen les condicions de localització d'aquestes modalitats, el pes de cada modalitat en el conjunt de l'activitat turística, els vincles territorials i d'altres factors que els potencien segons la regió de referència, els fluxos turístics que generen i l'oferta (sempre que existeixen dades) disponible, així com els impactes de diferent tipus que genera cada modalitat.

Finalment, es pretén que l'estudiant sigui capaç d'interpretar en clau turística l'organització del món i de conèixer els factors geogràfics bàsics que li donen forma i idiosincràsia a les diferents regions que el composen. Per això es pretén realitzar un recorregut pel conjunt del món habitat i amb ús turístic, dividit en grans regions i subregions, tot oferint informació sobre diferents temes clau. El coneixement de les regions del món i les condicions que les fan propícies al desenvolupament de l'activitat turística, que les impedeixen o que les romanen latents en funció de certes condicions són elements de referència tant per la pràctica empresarial, ja sigui com a prospectiva de llocs turístics o com a servidor d'informació sobre l'oferta existent, com de planificació i millora de l'activitat en les destinacions.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura de Destinacions turístiques

Continguts

Continguts

  • Les destinacions turístiques i l'organització del món
  • Geografia de les modalitats turístiques al món
  • L'espai de les destinacions turístiques al món

Objectius i competències

Objectius

  • Conèixer el context ambiental, social, econòmic, cultural i polític de les principals regions i països del món.
  • Utilitzar una proposta de regionalització del món com a via per entendre els contrastos i similituds entre les grans regions i subregions mundials.
  • Apreciar el canvi d'enfocament dels mateixos problemes segons l'escala de referència.
  • Usar una descripció regional del món com a eina informativa i analítica en el món del turisme.
  • Distingir el paper real del turisme en les diferents regions del món.
  • Entendre la distribució, importància i impacte de les principals modalitats turístiques al món.
  • Comprendre críticament la capacitat del turisme com a factor de desenvolupament.
  • Revisar casos i exemples de destinacions turístiques a escala local, regional o nacional que permetin il·lustrar sobre la diversitat de les mateixes o que siguin rellevants per algunes de les qüestions exposades.

Objectius i competències


Objectius

  • Conèixer el context ambiental, social, econòmic, cultural i polític de les principals regions i països del món.
  • Utilitzar una proposta de regionalització del món com a via per entendre els contrastos i similituds entre les grans regions i subregions mundials.
  • Apreciar el canvi d'enfocament dels mateixos problemes segons l'escala de referència.
  • Usar una descripció regional del món com a eina informativa i analítica en el món del turisme.
  • Distingir el paper real del turisme en les diferents regions del món.
  • Entendre la distribució, importància i impacte de les principals modalitats turístiques al món.
  • Comprendre críticament la capacitat del turisme com a factor de desenvolupament.
  • Revisar casos i exemples de destinacions turístiques a escala local, regional o nacional que permetin il·lustrar sobre la diversitat de les mateixes o que siguin rellevants per algunes de les qüestions exposades.
  • Saber utilitzar fonts cartogràfiques i estadístiques bàsiques per a l'estudi de les destinacions turístiques al món.
  • Saber quins són i per a que serveixen alguns dels indicadors de desenvolupament.

Competències

  • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
  • Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
  • Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques, i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Capacitat per a dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
  • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments amb consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Destinacions turístiques

Professorat

Assignatura de Destinacions turístiques

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Destinacions turístiques

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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