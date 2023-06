Assignatura de Destinacions turístiques

En especial es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el món que l'envolta i sobre el qual s'assenta i s'entén aquesta activitat. Simultàniament es pretén orientar sobre les diferents maneres com el turisme dóna forma al món. Aquesta visió és molt important ja que cada cop el turisme pren més protagonisme com a activitat humana i organitzadora de l'espai. No es tracta però simplement de fer un repàs descriptiu d'accidents físics i de capitals sinó de destacar els aspectes ambientals, demogràfics, socioeconòmics i geopolítics que donen personalitat a les diferents regions del planeta, veure de quina manera els diferents contexts influeixen sobre l'activitat turística i presentar-ho de manera ordenada mitjançant una regionalització (una divis...

Donat el seu marcat caràcter territorial l'ús de l'estadística regional i per països i la cartografia d'espais i de modalitats turístiques hi són presents al llarg de tot el contingut.

Un dels temes que es presenten en aquesta assignatura és el paper que el turisme pren en la globalització econòmica i fins on arriba el seu paper com a vector de desenvolupament i d'integració de mercats. De fet es tracta de dues dinàmiques relacionades ja que la globalització té per característica principal l'obertura de les economies i el trencament de l'aïllament, almenys i el turisme és especialment sensible a aquest fet. La relació entre el turisme, el creixement econòmic i el desenvolupament humà és força complexa i requereix que el procés de globalització no sigui asimètric sinó que tendeixi a igualar les societats aprofitant, per exemple, les oportunitats que ofereix el turisme. Per aquest motiu s'insistirà en la necessitat d'usar el turisme com a fórmula pel desenvolupament endogen i dels vincles de l'activitat amb el desenvolupament sostenible.

L'estudiant de turisme ha de ser capaç, en convertir-se en graduat, d'identificar les principals zones turístiques del món i la seva importància global i regional. Per això serà fonamental la descripció de l'estructura turística del món per grans modalitats (turisme litoral, urbà, de natura i de muntanya). Concretament s'analitzen les condicions de localització d'aquestes modalitats, el pes de cada modalitat en el conjunt de l'activitat turística, els vincles territorials i d'altres factors que els potencien segons la regió de referència, els fluxos turístics que generen i l'oferta (sempre que existeixen dades) disponible, així com els impactes de diferent tipus que genera cada modalitat.

Finalment, es pretén que l'estudiant sigui capaç d'interpretar en clau turística l'organització del món i de conèixer els factors geogràfics bàsics que li donen forma i idiosincràsia a les diferents regions que el composen. Per això es pretén realitzar un recorregut pel conjunt del món habitat i amb ús turístic, dividit en grans regions i subregions, tot oferint informació sobre diferents temes clau. El coneixement de les regions del món i les condicions que les fan propícies al desenvolupament de l'activitat turística, que les impedeixen o que les romanen latents en funció de certes condicions són elements de referència tant per la pràctica empresarial, ja sigui com a prospectiva de llocs turístics o com a servidor d'informació sobre l'oferta existent, com de planificació i millora de l'activitat en les destinacions.