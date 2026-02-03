Asignatura de Dirección de marketing

Asignatura Online de Dirección de marketing
Presentación
Tanto si se trata de un yogur como de una habitación en un hotel de lujo, el producto de la organización tiene que ser ideado o desarrollado, se le tiene que asignar un valor, tiene que ponerse al alcance de quienes son sus potenciales consumidores y tiene que ser comunicado.
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En este curso analizaremos el conjunto de herramientas estratégicas de que se sirven las empresas y las organizaciones para desarrollar dichas actividades. Conoceremos las diferentes variables que se combinan en el marketing mix, conocidas como las 4 P del marketing (product, price, placement, promotion), y las comunicaciones de marketing, mediante las cuales se suscita interés y deseo hacia el producto. En algunos aspectos, el marketing no es un tema difícil. Aun así, los mercados cada vez más competitivos, la globalización y una selección casi infinita pensando en el consumidor han incrementado la complejidad con la que se encuentran los gestores del marketing. Los elementos del marketing mix estudiados en esta asignatura representan un marco para afrontar esta complejidad creciente de manera lógica y estructurada.
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