Assignatura de Direcció de màrqueting

En aquest curs analitzarem el conjunt d'eines estratègiques de què se serveixen les empreses i les organitzacions per a desenvolupar les activitats esmentades. Coneixerem les diferents variables que es combinen en el màrqueting mix, conegudes com les 4 P del màrqueting ( product, price, placement, promotion), i les comunicacions de màrqueting, per mitjà de les quals se suscita interès i desig vers el producte. En alguns aspectes, el màrqueting no és un tema difícil. Tot i així, els mercats cada vegada més competitius, la globalització i una tria gairebé infinita amb vista al consumidor, han incrementat la complexitat amb la qual es troben els gestors del màrqueting. Els elements del màrqueting mix estudiats en aquesta assignatura representen un marc per a afrontar aquesta complexitat creixent de manera lògica i estructurada.