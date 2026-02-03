Asignatura de Diseño de bases de datos

Asignatura Online de Diseño de bases de datos
Presentación
Un elemento clave en el desarrollo de sistemas de información son las bases de datos y su diseño, que tiene un papel fundamental porque condiciona la explotación posterior de datos.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
En esta asignatura se estudian las diversas etapas del diseño de bases de datos y se aplica específicamente al caso de las bases de datos relacionales. La implementación física de la base de datos se hará sobre un sistema de gestión de bases de datos determinado y, por lo tanto, habrá que adaptar el diseño a la base de datos en cuestión. Una vez creada la base de datos se llevará a cabo su explotación, y en concreto se estudiará el procesamiento de consultas y vistas para optimizarlo.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.