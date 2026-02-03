Assignatura de Disseny de bases de dades

Assignatura Online de Disseny de bases de dades
Presentació
Un element clau en el desenvolupament de sistemes d'informació són les bases de dades i el disseny d'aquestes, que té un paper fonamental perquè condiciona l'explotació posterior de dades.
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En aquesta assignatura s'estudien les diverses etapes del disseny de bases de dades i s'aplica específicament al cas de les bases de dades relacionals. La implementació física de la base de dades es farà sobre un sistema de gestió de bases de dades determinat i, per tant, caldrà adaptar aquest disseny a la base de dades en qüestió. Un cop creada la base de dades se'n durà a terme l'explotació, i en concret s'estudiarà el processament de consultes i vistes per a optimitzar-lo.
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