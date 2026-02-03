Asignatura Online de Diseño gráfico
Presentación
La asignatura de Diseño gráfico ofrece una introducción a la creación y al tratamiento de imágenes por ordenador. Presenta las bases del diseño gráfico combinando aspectos técnicos, formales y conceptuales.
El estudiante trabajará básicamente la capacidad para crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia, usando procedimientos creativos, fundamentos básicos del diseño y un lenguaje formal. Lo hará enfrentándose a una serie de problemas de diseño. Por ello, la asignatura tratará de sentar las bases del diseño gráfico, abordando aspectos del uso formal de los principios básicos del diseño (composición, color, forma) y aspectos técnicos de la imagen digital. Además, también se tratarán los sistemas de protección de la propiedad intelectual en imágenes.
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Las actividades de aprendizaje se basan en cuatro estrategias:
- Formación basada en la utilización de material didáctico con los principales contenidos teóricos, que serán complementados con lecturas optativas.
- Actividad de aula: utilización del foro del aula u otras herramientas propuestas por el consultor o la consultora para mostrar los resultados de los ejercicios realizados, para comentarlos con el resto de los estudiantes, abrir discusiones sobre los contenidos de la asignatura, intercambiar información y resolver dudas.
- Actividad basada en la realización de guías de aprendizaje aplicando los contenidos teóricos aprendidos por medio del material didáctico.
- Actividades de evaluación, que serán las que vertebren el conjunto de la asignatura, dado el carácter práctico de la misma. Principalmente se basan en la resolución de problemas de diseño.
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