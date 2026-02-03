La asignatura de Diseño gráfico ofrece una introducción a la creación y al tratamiento de imágenes por ordenador. Presenta las bases del diseño gráfico combinando aspectos técnicos, formales y conceptuales.

El estudiante trabajará básicamente la capacidad para crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia, usando procedimientos creativos, fundamentos básicos del diseño y un lenguaje formal. Lo hará enfrentándose a una serie de problemas de diseño. Por ello, la asignatura tratará de sentar las bases del diseño gráfico, abordando aspectos del uso formal de los principios básicos del diseño (composición, color, forma) y aspectos técnicos de la imagen digital. Además, también se tratarán los sistemas de protección de la propiedad intelectual en imágenes.