Assignatura Online de Disseny gràfic
Presentació
L'assignatura de Disseny gràfic ofereix una introducció a la creació i al tractament d'imatges per ordinador. Presenta les bases del disseny gràfic combinant aspectes tècnics, formals i conceptuals.
L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny. Per això, l'assignatura tractarà d'assentar les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis bàsics del disseny (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.
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Les activitats d'aprenentatge es basen en quatre estratègies:
- Formació basada en la utilització de material didàctic amb els principals continguts teòrics, que seran complementats amb lectures optatives.
- Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades pel consultor o la consultora per a mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per a comentar-los amb la resta dels estudiants, obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
- Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos per mitjà del material didàctic.
- Activitats d'avaluació, que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, atès el caràcter pràctic que té. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.
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