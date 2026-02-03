Asignatura de Diseño y programación orientada al objeto

Asignatura Online de Diseño y programación orientada al objeto
Presentación
Esta asignatura es el punto de entrada al paradigma de la programación orientada a objetos. Concretamente, en este curso se ve qué es la orientación a objetos en contraposición al paradigma clásico o procedimental, la importancia que estas técnicas tienen hoy en día en la industria del software y la influencia que este paradigma ha ejercido sobre muchas tecnologías informáticas.
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Un concepto sobre el que se hará un énfasis especial es la reutilización, que nos permite desarrollar un nuevo sistema aprovechando partes ya hechas. Durante el curso se presentan los motivos por los que la orientación a objetos permite un nivel tanto alto de reutilización y a la vez el esfuerzo suplementario que esta comporta. Para consolidar los conocimientos teóricos, se utilizará el lenguaje Java, tanto en los ejemplos como en los ejercicios de la asignatura.
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