Assignatura de Disseny i programació orientada a l'objecte

Assignatura Online de Disseny i programació orientada a l'objecte
Presentació
Aquesta assignatura és el punt d'entrada al paradigma de la programació orientada a objectes. Concretament, en aquest curs es veu què és l'orientació a objectes en contraposició al paradigma clàssic o procedimental, la importància que aquestes tècniques tenen avui dia en la indústria del programari i la influència que aquest paradigma ha exercit sobre moltes tecnologies informàtiques.
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Un concepte sobre el qual es farà un èmfasi especial és la reutilització, que ens permet desenvolupar un nou sistema aprofitant parts ja fetes. Durant el curs es presenten els motius pels quals l'orientació a objectes permet un nivell tant alt de reutilització i alhora l'esforç suplementari que aquesta comporta. Per a consolidar els coneixements teòrics, s'utilitzarà el llenguatge Java, tant en els exemples com en els exercicis de l'assignatura.
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