Asignatura de Escritura académica

Iniciar los estudios universitarios significa, entre muchas otras cosas, introducirse en las convenciones de los textos académicos. De ahí que el objetivo de esta asignatura sea familiarizar al estudiante con las características de este tipo de textos. Cuando el alumno entregue trabajos de curso, se enfrente a un examen o a su trabajo final de grado o de máster, tendrá que saber qué se espera de sus textos, es decir, tendrá que entregar escritos que respondan a las características del entorno universitario.

Una vez finalizado el curso, el estudiante será capaz de escribir de manera eficaz textos propios del mundo académico. De este modo, el alumno podrá alcanzar de manera eficaz los objetivos que se le planteen en las diferentes asignaturas que curse a lo largo de su vida académica.