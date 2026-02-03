Asignatura de Escritura académica

Asignatura Online de Escritura académica
Presentación
Escribir sobre filosofía, lingüística, sociología, psicología y otras disciplinas es muy diferente de escribir cuentos, novelas y poemas. Pero, ¿en qué consisten dichas diferencias? ¿Qué es lo que hace diferentes los cuentos de los trabajos de curso? ¿Por qué no se puede escribir igual? Responder a estas preguntas es uno de los centros de interés del curso.
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Iniciar los estudios universitarios significa, entre muchas otras cosas, introducirse en las convenciones de los textos académicos. De ahí que el objetivo de esta asignatura sea familiarizar al estudiante con las características de este tipo de textos. Cuando el alumno entregue trabajos de curso, se enfrente a un examen o a su trabajo final de grado o de máster, tendrá que saber qué se espera de sus textos, es decir, tendrá que entregar escritos que respondan a las características del entorno universitario.
Una vez finalizado el curso, el estudiante será capaz de escribir de manera eficaz textos propios del mundo académico. De este modo, el alumno podrá alcanzar de manera eficaz los objetivos que se le planteen en las diferentes asignaturas que curse a lo largo de su vida académica.
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