Assignatura d'Escriptura acadèmica

Assignatura Online d'Escriptura acadèmica
Presentació
Escriure sobre filosofia, lingüística, literatura, sociologia, psicologia i altres disciplines és ben diferent d'escriure contes, novel·les i poemes. Però, en què consisteixen les diferències?, què fa diferents els contes dels treballs de curs?, per què no es pot escriure igual? Respondre aquestes preguntes és el centre d'interès del curs.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Iniciar-se en els estudis universitaris suposa, entre moltes altres coses, endinsar-se en les convencions dels textos acadèmics. És per aquest motiu que l'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les característiques d'aquest tipus de textos. Quan l'alumne lliuri treballs de curs, faci exàmens o s'enfronti al seu treball final de grau o al seu treball de màster haurà de conèixer què s'espera dels seus textos, és a dir, haurà de lliurar escrits que responguin a les característiques del món universitari.
Un cop acabat el curs, l'estudiant serà capaç d'escriure de manera eficaç textos característics del món acadèmic. D'aquesta manera, l'alumne podrà assolir de manera més eficaç les fites que se li plantegin en les diferents assignatures al llarg de la seva vida acadèmica.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.