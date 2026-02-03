Asignatura de Estadística

Asignatura Online de Estadística
Presentación
En la sociedad de la información, en la que los datos son abundantes, los conceptos y técnicas propios del análisis de datos constituyen un elemento clave a la hora de transformar los datos en información útil y facilitar así la generación de conocimiento y la toma de decisiones en los escenarios de incertidumbre en los que a menudo trabajan las organizaciones, los sistemas y los procesos.
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El análisis de datos, o estadística aplicada, es la ciencia que se dedica a obtener, analizar, interpretar, explicar y representar datos. Los métodos de análisis de datos permiten resumir o describir un conjunto de datos (es lo que se denomina estadística descriptiva) y modelar patrones de comportamientos de los datos observados (o disponibles) que incluyan efectos aleatorios o de incertidumbre. Estos modelos permiten obtener información sobre el conjunto de todos los datos, los observados y los no observados (es lo que se denomina inferencia estadística).
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