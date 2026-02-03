Assignatura d'Estadística

Assignatura Online d'Estadística
Presentació
En la societat de la informació, en què les dades són abundants, els conceptes i les tècniques propis de l'anàlisi de dades constitueixen un element clau a l'hora de transformar les dades en informació útil i facilitar així la generació de coneixement i la presa de decisions en els escenaris d'incertesa en què sovint treballen les organitzacions, els sistemes i els processos.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
L'anàlisi de dades, o estadística aplicada, és la ciència que es dedica a obtenir, analitzar, interpretar, explicar i representar dades. Els mètodes d'anàlisi de dades permeten resumir o descriure un conjunt de dades (és el que s'anomena estadística descriptiva) i modelitzar patrons de comportaments de les dades observades (o disponibles) que incloguin efectes aleatoris o d'incertesa. Aquests models permeten obtenir informació sobre el conjunt de totes les dades, les observades i les no observades (és el que s'anomena inferència estadística).
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.