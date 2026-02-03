Asignatura de Estrategias y técnicas de comunicación

En este módulo se constata la importancia que está adquiriendo el establecimiento de relaciones continuadas entre el vendedor y el cliente, y se estudian, entre otras cuestiones, las habilidades requeridas en el desarrollo de las funciones de ventas y las etapas de las que consta el proceso de venta personal, así como las funciones básicas de la dirección de ventas.

Las comunicaciones de marketing desarrollan un papel fundamental en el marketing mix de las empresas y de todo tipo de organizaciones. Los instrumentos de comunicación a disposición de los responsables de marketing son muy variados, dado que no se limitan al ámbito de la venta personal y la publicidad, sino que también pueden recurrir a variables de comunicación como la promoción de ventas, el patrocinio, las relaciones públicas y el marketing directo. Precisamente, han sido estas últimas técnicas las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

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Las comunicaciones de marketing desarrollan un papel fundamental en el marketing mix de las empresas y de todo tipo de organizaciones. Los instrumentos de comunicación a disposición de los responsables de marketing son muy variados, dado que no se limitan al ámbito de la venta personal y la publicidad, sino que también pueden recurrir a variables de comunicación como la promoción de ventas, el patrocinio, las relaciones públicas y el marketing directo. Precisamente, han sido estas últimas técnicas las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

Módulo 1.Venta personal y dirección de ventas

En este módulo se constata la importancia que está adquiriendo el establecimiento de relaciones continuadas entre el vendedor y el cliente, y se estudian, entre otras cuestiones, las habilidades requeridas en el desarrollo de las funciones de ventas y las etapas de las que consta el proceso de venta personal, así como las funciones básicas de la dirección de ventas.

Módulo 2.Publicidad

En este módulo se tendrá la ocasión de analizar la influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor y de conocer las estrategias creativas para la elaboración del mensaje publicitario, así como las estrategias para su difusión a través de los medios de comunicación. También se estudian el papel de las agencias de publicidad en el proceso publicitario y el marco jurídico y los códigos éticos que afectan a las actividades publicitarias en la actualidad.

Módulo 3.Promoción de ventas

El tercer módulo permite conocer cómo diseñar la estrategia de promoción de ventas, así como los diferentes tipos de comunicaciones de los que se puede servir la empresa para impulsar la demanda de su producto.

Módulo 4.Patrocinio y relaciones públicas

Por un lado, se analizan las distintas modalidades de patrocinio existentes y los objetivos que habitualmente se fijan en las actividades de este tipo, así como las herramientas de las que se dispone para evaluar su eficacia; por otro lado, también se abordan las diferentes técnicas al servicio de las relaciones públicas.

Módulo 5.Marketing directo e interactivo

Este último módulo permite conocer las características de esta herramienta compleja de comunicación, que también incorpora elementos propios de la distribución. Se estudian las bases de datos del marketing directo y se analizan las diferentes modalidades de marketing directo, tanto las que se llevan a cabo en los los medios de comunicación convencionales, como las que se llevan a cabo a través de medios electrónicos.

Hay que cursarla, preferiblemente, después de haber superado satisfactoriamente las asignaturas troncales Fundamentos de marketing y Dirección de marketing.