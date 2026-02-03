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Asignatura Online de Estrategias y técnicas de comunicación

Presentación

La comunicación es la base de la gestión en la sociedad de la información y el conocimiento. Reflexionar sobre la comunicación empresarial nos proporciona una herramienta imprescindible para ejercer nuestra profesión en el seno de la empresa.
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Estrategias y técnicas de comunicación es una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios del grado de Marketing e Investigación de Mercados (MeIM) de la UOC. Tiene como objetivo el establecimiento de las claves del diseño de estrategias de comunicación de marketing de la empresa, estrategias que se tienen que integrar en el plan de comunicación externa propio y peculiar de cada organización empresarial.
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    23 sept 2026

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  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Estrategias y técnicas de comunicación

Contenidos

Contenidos

Las comunicaciones de marketing desarrollan un papel fundamental en el marketing mix de las empresas y de todo tipo de organizaciones. Los instrumentos de comunicación a disposición de los responsables de marketing son muy variados, dado que no se limitan al ámbito de la venta personal y la publicidad, sino que también pueden recurrir a variables de comunicación como la promoción de ventas, el patrocinio, las relaciones públicas y el marketing directo. Precisamente, han sido estas últimas técnicas las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

Módulo 1.Venta personal y dirección de ventas

En este módulo se constata la importancia que está adquiriendo el establecimiento de relaciones continuadas entre el vendedor y el cliente, y se estudian, entre otras cuestiones, las habilidades requeridas en el desarrollo de las funciones de ventas y las etapas de las que consta el proceso de venta personal, así como las funciones básicas de la dirección de ventas.

Contenidos


Las comunicaciones de marketing desarrollan un papel fundamental en el marketing mix de las empresas y de todo tipo de organizaciones. Los instrumentos de comunicación a disposición de los responsables de marketing son muy variados, dado que no se limitan al ámbito de la venta personal y la publicidad, sino que también pueden recurrir a variables de comunicación como la promoción de ventas, el patrocinio, las relaciones públicas y el marketing directo. Precisamente, han sido estas últimas técnicas las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

Módulo 1.Venta personal y dirección de ventas

En este módulo se constata la importancia que está adquiriendo el establecimiento de relaciones continuadas entre el vendedor y el cliente, y se estudian, entre otras cuestiones, las habilidades requeridas en el desarrollo de las funciones de ventas y las etapas de las que consta el proceso de venta personal, así como las funciones básicas de la dirección de ventas.

Módulo 2.Publicidad

En este módulo se tendrá la ocasión de analizar la influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor y de conocer las estrategias creativas para la elaboración del mensaje publicitario, así como las estrategias para su difusión a través de los medios de comunicación. También se estudian el papel de las agencias de publicidad en el proceso publicitario y el marco jurídico y los códigos éticos que afectan a las actividades publicitarias en la actualidad.

Módulo 3.Promoción de ventas

El tercer módulo permite conocer cómo diseñar la estrategia de promoción de ventas, así como los diferentes tipos de comunicaciones de los que se puede servir la empresa para impulsar la demanda de su producto.

Módulo 4.Patrocinio y relaciones públicas

Por un lado, se analizan las distintas modalidades de patrocinio existentes y los objetivos que habitualmente se fijan en las actividades de este tipo, así como las herramientas de las que se dispone para evaluar su eficacia; por otro lado, también se abordan las diferentes técnicas al servicio de las relaciones públicas.

Módulo 5.Marketing directo e interactivo

Este último módulo permite conocer las características de esta herramienta compleja de comunicación, que también incorpora elementos propios de la distribución. Se estudian las bases de datos del marketing directo y se analizan las diferentes modalidades de marketing directo, tanto las que se llevan a cabo en los los medios de comunicación convencionales, como las que se llevan a cabo a través de medios electrónicos.

 

Hay que cursarla, preferiblemente, después de haber superado satisfactoriamente las asignaturas troncales Fundamentos de marketing y Dirección de marketing.

Objetivos y competencias

Las competencias transversales que se trabajan en esta asignatura son las siguientes:

  • Buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Organizar y planificar la actividad profesional de forma óptima.
  • Interpretar y evaluar la información de manera crítica y sintética.
  • Comunicarse correctamente de forma escrita o verbal, tanto en lenguas propias como en lengua extranjera, en el ámbito académico y profesional.

Al terminar el curso, se deberán haber conseguido los siguientes objetivos:

  • Conocer las características y el funcionamiento de los diferentes procedimientos de comunicación de los que dispone el responsable de marketing: venta personal, publicidad, promoción de ventas, patrocinio, relaciones públicas y marketing directo.
  • Comprender la contribución de estos instrumentos en la estrategia de comunicación de las empresas y organizaciones.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Estrategias y técnicas de comunicación

Profesorado

Asignatura de Estrategias y técnicas de comunicación

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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