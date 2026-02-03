Asignatura de Estrategias y técnicas de comunicación

Asignatura Online de Estrategias y técnicas de comunicación
Presentación
La comunicación es la base de la gestión en la sociedad de la información y el conocimiento. Reflexionar sobre la comunicación empresarial nos proporciona una herramienta imprescindible para ejercer nuestra profesión en el seno de la empresa.
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Estrategias y técnicas de comunicación es una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios del grado de Marketing e Investigación de Mercados (MeIM) de la UOC. Tiene como objetivo el establecimiento de las claves del diseño de estrategias de comunicación de marketing de la empresa, estrategias que se tienen que integrar en el plan de comunicación externa propio y peculiar de cada organización empresarial.
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