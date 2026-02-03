Assignatura d'Estratègies i tècniques de comunicació

Assignatura Online d'Estratègies i tècniques de comunicació
Presentació
La comunicació és la base de la gestió en la societat de la informació i el coneixement. Reflexionar sobre la comunicació empresarial ens proporciona una eina imprescindible per a exercir la nostra professió en el si de l'empresa.
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Estratègies i tècniques de comunicació és una assignatura obligatòria en el pla d'estudis del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (MiIM) de la UOC. Té com a objectiu l'establiment de les claus del disseny d'estratègies de comunicació de màrqueting de l'empresa, unes estratègies que s'han d'integrar en el pla de comunicació externa propi i peculiar de cada organització empresarial.
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