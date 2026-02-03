Asignatura de Estructura de computadores

Asignatura Online de Estructura de computadores
Presentación
Esta asignatura se adentra en el interior del computador con la pretensión de dar una visión de la máquina básica analizando aspectos básicos de la estructura del computador y desde la perspectiva del programador de lenguajes de bajo nivel.
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La programación que se realizará será en C efectuando llamadas a funciones en ensamblador para poder utilizar las funciones de E/S y las estructuras propias de C, e incluir llamadas a funciones que estarán programadas en ensamblador.
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