Assignatura d'Estructura de computadors

Assignatura Online d'Estructura de computadors
Presentació
Aquesta assignatura s'endinsa a l'interior del computador amb la pretensió de donar una visió de la màquina bàsica analitzant aspectes bàsics de l'estructura del computador i des de la perspectiva del programador de llenguatges de baix nivell.
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Es programarà en C fent crides a funcions en assemblador per tal de poder utilitzar les funcions d'E/S i les estructures pròpies de C, i incloure crides a funcions que estaran programades en assemblador.
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