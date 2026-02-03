Asignatura Online de Expresión oral y escrita
Presentación
La asignatura de Expresión oral y escrita acerca los secretos de la retórica clásica y los adapta con el fin de hacerlos útiles a los futuros comunicadores del siglo XXI.
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En esta asignatura los alumnos conocerán los conceptos teóricos que ayudan a mejorar la escritura y los que ayudan a mejorar una comunicación pública de carácter oral. Por consiguiente, el objeto de estudio se sitúa en la comunicación verbal y la comunicación no verbal.
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