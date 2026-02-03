Assignatura d'Expressió oral i escrita

Assignatura Online d'Expressió oral i escrita
Presentació
L'assignatura Expressió oral i escrita apropa els secrets de la retòrica clàssica i els adapta per tal que siguin útils als futurs comunicadors del segle XXI.
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En aquesta asignatura els estudiants coneixeran els conceptes teòrics que ajuden a millorar l'escriptura i els que ajuden a millorar una comunicació pública de carácter oral. Per tant, l'objecte d'estudi se situa en la comunicació verbal i la comunicació no verbal.
En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català.
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