Asignatura de Familia y educación social

Asignatura Online de Familia y educación social
Presentación
Familia y educación social es una asignatura obligatoria dentro del grado de Educación Social.
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Pertenece al módulo Acción socioeducativa y a la materia Familia, entorno y comunidad. En este sentido, y como tendréis la oportunidad de comprobar, la acción socioeducativa con familias es un proceso dinámico y siempre provisional que incluye políticas, teorías y experiencias. Aprehenderlo implicará zambullirse en los contextos, las situaciones y las subjetividades.
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