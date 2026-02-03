Assignatura de Família i educació social

Assignatura Online de Família i educació social
Presentació
L'acció socioeducativa amb famílies és un procés dinàmic i sempre provisional que inclou polítiques, teories i experiències. Aprehendre'l implicarà capbussar-se en els contextos, les situacions i les subjectivitats.
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