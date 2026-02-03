Asignatura de Fiscalidad empresarial

Asignatura Online de Fiscalidad empresarial
Presentación
El contenido de esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico. Por ello, se trabajará teniendo en cuenta tres ejes: una parte de desarrollo teórico, una relación de casos prácticos y la ley y el reglamento aplicables en cada caso.
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El contenido teórico de cada impuesto se halla muy estructurado y el objetivo es llegar a conocer los diferentes elementos de cada impuesto para proceder a su liquidación completa. Por tanto, una vez abordado el marco teórico, se habrán de resolver toda una serie de casos prácticos que requieren trabajar progresivamente los diferentes elementos del impuesto y llegar a su conocimiento desde una vertiente práctica. Estos ejercicios han sido pensados como una herramienta de aprendizaje del contenido de la asignatura. Por otro lado, la naturaleza cambiante de la materia hace imprescindible que el estudio aplicado de este contenido se ponga en relación con la normativa que ha de permitir su resolución.
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