Assignatura de Fiscalitat empresarial

Assignatura Online de Fiscalitat empresarial
Presentació
El contingut d'aquesta assignatura té un caràcter eminentment pràctic. Per això, es treballarà tenint en compte tres eixos: una part de desenvolupament teòric, una relació de casos pràctics i la llei i el reglament aplicables en cada cas.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
El contingut teòric de cada impost està molt estructurat i l'objectiu és arribar a conèixer els diferents elements de cada impost per tal de procedir a fer-ne la liquidació completa. Per això, un cop abordat el marc teòric, haureu de resoldre tot un seguit de casos pràctics que requereixen treballar progressivament els diferents elements de l'impost i arribar-los a conèixer des d'un vessant pràctic. Aquests exercicis han estat pensats com una eina d'aprenentatge del contingut de l'assignatura. D'altra banda, la naturalesa canviant de la matèria fa imprescindible que l'estudi aplicat d'aquest contingut es posi en relació amb la normativa que n'ha de permetre la resolució.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.